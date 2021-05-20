Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü
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Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü

Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü
Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, seyir halindeki talaş yüklü kamyon alev alarak kullanılmaz hale geldi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, seyir halindeki talaş yüklü kamyon alev alarak kullanılmaz hale geldi. 

Olay, akşam saatlerine doğru Tosya D-100 karayolu üzeri Yazıçam bölgesinde meydana geldi. Mustafa Çalışır yönetimindeki 37 AC 242 plakalı talaş yüklü kamyon, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü Çalışır, aracı yol kenarına çekerek, alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Yangın nedeniyle yol iki taraflı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü
Talaş yüklü kamyon seyir halindeyken alev topuna döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan

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