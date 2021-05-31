Talas'ta Şehit Furkan Doğan'a anma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ta Şehit Furkan Doğan'a anma

Talas'ta Şehit Furkan Doğan'a anma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan, şehadetinin 11. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla kabri başında anıldı.

Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan, şehadetinin 11. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla kabri başında anıldı.

Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığında gerçekleşen programda Furkan Doğan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Belediye görevlilerinden Ahmet Yıldırım hoca tarafından gerçekleştirilen Kur'an tilavetinde başkan yardımcıları Etem Mezgitli ve Koray Kök de hazır bulundu. Program daha sonra edilen dualarla sona erdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir mesaj yayımlayarak, "İsrail'in Gazze yardım filosuna saldırısının 11. yılında başta Furkan Doğan olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Talas'ta Şehit Furkan Doğan'a anma
Talas'ta Şehit Furkan Doğan'a anma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'nden gelen kötü haberlerin arkası kesilmiyor
Marmara Denizi'nden gelen kötü haberlerin arkası kesilmiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Evgar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas'ta Şehit Furkan Doğan'a anma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:16:00. #1.15#

title