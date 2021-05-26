Talas'ta Necip Fazıl Kısakürek çevrim içi programla anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çevrim içi programla anıldı.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çevrim içi programla anıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi sosyal medya hesabından gerçekleşen programda Başkan Mustafa Yalçın, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Kısakürek üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Çok sayıda takipçinin katıldığı programda konuşan Yalçın, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümünü nedeniyle bir program düzenlemeyi istediklerini belirterek, "Maksadımız üstadı anmak ama en çok da onu anlamak." ifadelerini kullandı.

Şimşirgil ise Kısakürek'in Kayserilileri çok sevdiğini belirterek, "Kayserililer üstadı ziyarete gittiğinde derin nefes alır hemen ellerine tasnifi yapılmış yeni Büyük Doğu Dergisi'ni vererek basımını yaptırırdı. Kendinin de 'Ben Kahramanmaraşlıyım ama Kayseriliyim de derim' diye sözü vardır." ifadelerini kullandı.

Kısakürek'in eserleri, şiirleri, yazıları ve hayat hikayesinden kesitlerin anlatıldığı programın sonunda Başkan Yalçın, 28 Mayıs'ta Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de Necip Fazıl Kısakürek Fotoğraf Sergisi açacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin