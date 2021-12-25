Talas'ta Melihat Gülses konseri

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, Türk Sanat Müziği sanatçısı Melihat Gülses ile Tanini Trio Grubu'nu müzikseverlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yoğun ilgi oldu.

İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melihat Gülses, çok yerde görünmesi mümkün olmayan bir manzara ile karşılaştıklarına dikkati çekti.

Duygularını aktaran Gülses, "Burada olmaktan gerçekten inanılmaz büyük mutluluk duyuyoruz. Şükürler olsun, böyle başkanlar olursa kültür ve sanatın da bu denli savunucusu olur. Çünkü en değerli kimliğimiz bu bizim." ifadelerini kullandı.

Konserin ardından sahneye gelerek sanatçılara çiçek takdim eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sanatçılara teşekkür etti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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