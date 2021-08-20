Talas'ın 'Olay Yeri İnceleme'si hız kesmiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Olay Yeri İnceleme' olarak bilinen yerinde tespit gezilerini hız kesmeden sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Olay Yeri İnceleme' olarak bilinen yerinde tespit gezilerini hız kesmeden sürdürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilip geçen hafta yeniden başlayan inceleme gezileri, Başkan Yalçın başkanlığında yine günün ilk ışıklarıyla birlikte start aldı. Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle beraber Han Mahallesi'ndeki Şehit Oktay Genel Parkı'ndan başlayan tur, bölgedeki yol, kaldırım, park ve istinat duvarı incelemesiyle devam etti. Ardından Kayseri'nin en yoğun nüfuslu mahallesi Mevlana'ya geçen heyet, burada yapımı devam eden yeşil alan ve doğal duvar çalışmalarını yerinde inceledi. Güzergah boyunca esnaf, vatandaş ve çocuklarla sıcak ve samimi şekilde sohbet eden Başkan Yalçın, kendilerine çay-kahve içme teklifleri ile görüşlerini paylaşmalarından dolayı teşekkür etti. Bölgede yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyetini ifade eden vatandaşlar, "Özellikle eğitim camiasına burada kazandırdığınız yeni okul çok güzel oldu. Söylemeye gerek yok ama bunlar için teşekkür ederiz. Allah bin kere razı olsun. Çok memnun olduk gerçekten" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan gezilerle ilgili, "Olay Yeri İnceleme Ekibi olarak bugün de Han ve Mevlana mahallelerindeydik. Han Mahallesi'ndeki park incelememizin ardından Mevlana Mahallesi'ne geçerek Akbülbül Sokak paralelinde, Bademli Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı arasında yer alan 48 bin metrekarelik yeşil alan ve doğal duvar çalışmasını yerinde inceledik. Bütün Talas'ı adım adım gezerek ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı