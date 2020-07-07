Talas Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı
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Talas Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı

Talas Belediyesi Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 30 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı
07.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:06

Talas Belediyesi Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 30 maddeyi karara bağladı. 30 maddenin 29'unun oybirliği ile geçtiği toplantıda Talas Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu da onaylandı.

Pandemi nedeniyle verilen 135 günlük aranın ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak çeşitli komisyonlara üye seçimi yapıldı. Tüm adayların, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak 30'ar oyla seçilmesi, Talas Belediyesi'ndeki uyum ve işbirliğinin göstergesi olarak dikkat çekti. Yapılan seçimler sonucunda Ümit Dilci, Cumhur Yıldız ve Ömer Uğurlu Encümen üyeliğine getirilirken Alaaddin Canıpek, Ragıp Dost, Yüksel Sungur, Mustafa Çalıksoy ve Halil Gültekin Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi oldu. Hami Türkyar, Cengiz Daşan, Müjdat Yılmaz, Ahmet Yörenç ve Paşa Önal'ın İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi olarak belirlendiği oturumda Emine Timuçin, Duygu İnce, Kerem Özden, Berrin Özen ve Ufuk Gültekin de Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonu üyesi seçildi. Ticaret ve Sanayi Komisyonu üyeliklerine Zafer Pamuk, Aytaç Kırmızıtaş, İbrahim Ata, Gürsel Kısır ve Adnan Özer seçilirken Musa Soykarcı, Selçuk Çağan, Orhan Say, Mustafa Çalıksoy ve Memduh Bekdemir de Eğitim, Spor ve Sağlık komisyonu üyesi oldu. Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonu ise Aytaç Kırmızıtaş, Ragıp Dost, İbrahim Ata, Berrin Özen ve Ufuk Gökdemir'den oluştu. Meclis gündeminde ayrıca Talas Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi de yer aldı. Yapılan görüşmeler ve oylamanın ardından Talas Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı.

Öte yandan meclis toplantısında söz alan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grup başkanları, pandemi döneminde gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Başkan Yalçın'ın süreci çok iyi yönettiğinin altını çizen grup başkanları, hem temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon yönünden hem de sosyal ve kültürel yönden çok güzel işler yapıldığına vurgu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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