Talas Belediyesi genç sporcuları keşfediyor
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Talas Belediyesi genç sporcuları keşfediyor

26.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:30
Talas Belediyesi genç sporcuları keşfediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın "Yüz Ağartan Projeleri" arasında yer alan "Sporcu Fabrikası Projesi" adım adım ilerliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın "Yüz Ağartan Projeleri" arasında yer alan "Sporcu Fabrikası Projesi" adım adım ilerliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda Talas Belediyesi ile ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak, ilçe genelindeki okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile bir araya gerek görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, projeyle hem gençlerin spor yapmasına hem de yeni yeteneklerin keşfine imkan tanıyacaklarını belirtti.

Bu projenin eğitim camiasıyla birlikte yürütüleceğini ifade eden Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak'ı Talasgücü Belediyespor bünyesine kattık. Kendisiyle birlikte ilçemizde basketbola gönül veren gençleri değerlendirip yeni yetenekler keşfedeceğiz. Bu kapsamda okul yöneticileri ve beden eğitim öğretmenlerimizle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapıldı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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