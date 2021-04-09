Taladro - Risale 3 şarkı sözleri | 'Risale 3' tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Taladro'nun yeni şarkısı Risale 3 Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Taladro - Risale 3 şarkı sözleri nelerdir? Taladro - Risale 3 şarkısının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Taladro - Risale 3 şarkı sözleri sizlerle...

TALADRO - RİSALE 3 ŞARKI SÖZLERİ

Baharlar içtim, yeniden doğmak için

Umutlar ektim yeniden görmek için

Nafile, gülümsemiyor yüzüme kimse

Ne gördüm, ne de doğmadım hiç

6 sene geçti yolladığım mektubu almamışsın

Boşver, o zaman alma hiç

Sırılsıklam ıslandığın bir kış gününde

Elimi yanaklarına tattırıp ısıtmadım hiç

Sanırım başka adımlar var

Aklında başka adamlarla

Dudaklarının gölgesinde başka tadımlar var

Artık aşk ölümü seçer biraz şansı varsa

Şimdi dizlerine kapanıp ağlamakla

Ağlamamak arasında kocaman şarkılar var

İlginç,

Aslında bizi yakan sarılmamak hiç

---

Uyanmışım gözümde korkularla

Her gün ölmüşüm haberin olmamış mı

Yankılardan

Seni anlatmak çok zorken atmak

İçine içli içli,şarkılarda...

Uyanmışım parmaklarımda kan revanla

Kırdığımdan yüzüne bakamadığım aynalar var

İlginç. Yerine başka birini koymak zor

İçli içli içimeattığım bu şarkılarda

---

Nedense hislerimiz değmedi hiç

Gölgelerimiz, bakışlarımız,

El ele bütün şehrin yollarını gezmedik hiç

Artık bir tek sesin şuurumdaki ilginç...

Müsrifim aşkı dağıtırken

Üzülme, Seninle sensizlik bile güzelken

Hatta rüyalarına hayalinm yüzerken

Seninle barışmak ne küsmedik hiç

Bir örümcek hayallerini çizerken ağa

Bir derdi bin olup düşer kenara

Bir şimşek öfkelenip dalgalanır dağa

Sarılmadık gidişin çok erken daha

Gülüşlerinden öpmedim hiç

Dudaklarını, avuçlarını

Kokunu duymadım hiç

Cennet parmakları saçlarıma değmedi hiç

Biz bizi tanımadan tanıyan olmuş

Seni, beni

İlginç

Saranlar olmuş görmüş ahali

Seni, beni

sorun ikimizde mi?

Boşver , Kötüye koşmadık hiç

Umutlarına canımı koydumyitirme hiç

Sevincim ol, ben aşka cambaz

Yürüyorum ince bir ip üstünde ilginç

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Taladro - Risale 3 şarkısı 8 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenme ve 15 bin beğeniyi geçen şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Taladro

Müzik: Cem Coşkun

Mix-Mastering-Düzenleme: Rashness