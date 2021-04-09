Taladro - Risale 3 şarkı sözleri | 'Risale 3' tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Taladro'nun yeni şarkısı Risale 3 Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Taladro - Risale 3 şarkı sözleri nelerdir? Taladro - Risale 3 şarkısının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Taladro - Risale 3 şarkı sözleri sizlerle...
TALADRO - RİSALE 3 ŞARKI SÖZLERİ
Baharlar içtim, yeniden doğmak için
Umutlar ektim yeniden görmek için
Nafile, gülümsemiyor yüzüme kimse
Ne gördüm, ne de doğmadım hiç
6 sene geçti yolladığım mektubu almamışsın
Boşver, o zaman alma hiç
Sırılsıklam ıslandığın bir kış gününde
Elimi yanaklarına tattırıp ısıtmadım hiç
Sanırım başka adımlar var
Aklında başka adamlarla
Dudaklarının gölgesinde başka tadımlar var
Artık aşk ölümü seçer biraz şansı varsa
Şimdi dizlerine kapanıp ağlamakla
Ağlamamak arasında kocaman şarkılar var
İlginç,
Aslında bizi yakan sarılmamak hiç
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Uyanmışım gözümde korkularla
Her gün ölmüşüm haberin olmamış mı
Yankılardan
Seni anlatmak çok zorken atmak
İçine içli içli,şarkılarda...
Uyanmışım parmaklarımda kan revanla
Kırdığımdan yüzüne bakamadığım aynalar var
İlginç. Yerine başka birini koymak zor
İçli içli içimeattığım bu şarkılarda
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Nedense hislerimiz değmedi hiç
Gölgelerimiz, bakışlarımız,
El ele bütün şehrin yollarını gezmedik hiç
Artık bir tek sesin şuurumdaki ilginç...
Müsrifim aşkı dağıtırken
Üzülme, Seninle sensizlik bile güzelken
Hatta rüyalarına hayalinm yüzerken
Seninle barışmak ne küsmedik hiç
Bir örümcek hayallerini çizerken ağa
Bir derdi bin olup düşer kenara
Bir şimşek öfkelenip dalgalanır dağa
Sarılmadık gidişin çok erken daha
Gülüşlerinden öpmedim hiç
Dudaklarını, avuçlarını
Kokunu duymadım hiç
Cennet parmakları saçlarıma değmedi hiç
Biz bizi tanımadan tanıyan olmuş
Seni, beni
İlginç
Saranlar olmuş görmüş ahali
Seni, beni
sorun ikimizde mi?
Boşver , Kötüye koşmadık hiç
Umutlarına canımı koydumyitirme hiç
Sevincim ol, ben aşka cambaz
Yürüyorum ince bir ip üstünde ilginç
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Taladro - Risale 3 şarkısı 8 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenme ve 15 bin beğeniyi geçen şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Taladro
Müzik: Cem Coşkun
Mix-Mastering-Düzenleme: Rashness