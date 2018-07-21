Taksisine Binen Evden Kaçan Kızı, Ailesine Teslim Etti

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde taksi şoförü Mustafa Koyuncu, aracına binen, ablasıyla tartışıp evden kaçtığını öğrendiği Z.Y.'yi (14), ailesine teslim etti.

Olay, dün akşam Serinevler Mahallesinde meydana geldi. Kısa süre önce ailesiyle birlikte Mersin'den İslahiye'ye taşındıkları öğrenilen Z.Y. adlı kız çocuğu, evde ablası ile tartıştı. Tartışmanın ardından dışarı çıkan Z.Y., eve dönmedi. Yakınları Z.Y.'ye ulaşamayınca polise haber verildi. Güvenlik güçleri, mahalle sakinleri ve ailesinin aradığı Z.Y. ise ilçe merkezinde gece geç saatlerde taksi sürücüsü Mustafa Koyuncu'ya adres sordu. Genç kızın tedirgin oluşundan şüphelenen Koyuncu, Z.Y.'yi sorduğu adrese götürmeyi teklif etti. Parası olmadığını öğrenince yardımcı olacağını söyleyen Koyuncu, taksisine aldığı Z.Y.'yi bir süre konuşarak sakinleştirdi. Genç kız da taksiciye yaşadıklarını anlattı ve evden kaçtığını söyledi. Taksici daha sonra küçük kızdan yeni taşındıkları mahalle ile annesinin telefonunu öğrendi. Annesini arayan taksici, daha sonra Z.Y.'yi mahalleye götürerek ailesine teslim etti.

Serinevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, sabah saatlerinde durağa giderek genç kızın evine dönmesini sağlayan Mustafa Koyuncu'ya mahalle sakinleri adına çiçek hediye etti.

- Gaziantep