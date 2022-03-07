Son Dakika | TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlemeyen bir kadına, A.B. yönetimindeki 01 T 2222 plakalı taksi çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taksi sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.