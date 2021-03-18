Taksim Trio üyeleri kimdir? Taksim Trio grubunda hangi sanatçılar var?

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Müzik dünyasında önemli bir konuma sahip olan Taksim Trio, müzikseverlerin merak konusu oldu. Peki, Taksim Trio üyeleri kimdir? Taksim Trio grubunda hangi sanatçılar var?

TAKSİM TRİO GRUBUNDA HANGİ SANATÇILAR VAR?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur.

Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.

2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerinipiyasa sürdü.

Taksim Trio üyeleri

• Hüsnü Şenlendirici - Klarnet

• Aytaç Doğan - Kanun

• İsmail Tunçbilek - Bağlama

Albümleri

• "Taksim Trio" (1 Ekim 2007)

• "Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)

• "Ahi" (23 Eylül 2016)