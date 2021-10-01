Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara

İSTANBUL (DHA) - TAKSİM Meydanı'nda polis ekiplerinin taksicilere yönelik denetimleri devam ederken, bazı taksi sürücülerinin müşteri ve mesafe seçtiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yaptı. Dururulan taksilerde sürücülerin evrakları kontrol edildi. Kural ihlali yapan ve evrakları eksik olan bazı sürücülere cezai işlem uyguladı. Taksim Meydanı'nda farklı bir noktada ise bazı taksi sürücüleri de yolcu ve mesafe seçerek yolcuları almadı. Taksiye binmek isteyen bazı yolcularda uzun süre taksi durdurmak için çaba harcadı.

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