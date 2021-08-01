Taksim'de kadınların laf atma kavgası! Birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürüklediler, o anlar kamerada
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Taksim'de kadınların laf atma kavgası! Birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürüklediler, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanı'nda kadınlar arasında çıkan laf atma kavgası kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Birbirlerini yere yatırarak darbeden kadınları, yanlarındaki erkek arkadaşları dahi ayıramadı. Çok sayıda vatandaşın meraklı gözlerle izlediği kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı. Ayırmaya çalışanlara rağmen kavga devam etti.

POLİSLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Taksim Meydanı'nda görev yapan trafik polisleri kavgaya müdahale etti. Polislerin de ayırmakta güçlük çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir kadın meydanda yatarak fenalık geçirdi. Kendine gelen kadın, arkadaşları tarafından götürüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Bazıları kavgayı ayırmaya çalışırken bazıları da kavgayı seyretti.

Taksim'de kadınların laf atma kavgası! Birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürüklediler, o anlar kamerada
Taksim'de kadınların laf atma kavgası! Birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürüklediler, o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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