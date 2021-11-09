Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yolunu kullanan motosikletli kuryelere ceza yağdı.

İSTANBUL (İHA) - Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yolunu kullanan motosikletli kuryelere ceza yağdı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Taksim'de denetim gerçekleştirildi. Meydanda motosiklet ile seyir halinde olan sürücüleri belirlendi. Ekipler, tespit ettikleri motosikletlileri meydanda tek tek durdurarak denetim noktasına götürüp sürücülere ceza kesti. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, meydanda araç kullanmaktan 10, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2, trafik işaretlerine uymamaktan 10 ve ters yönde araç kullanmaktan 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Öte yandan ehliyetsiz motosiklet kullandıkları tespit edilen 2 sürücünün motosikletleri bağlanarak trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri
Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi! O anlar kamerada

Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi! O anlar kamerada

 14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı

14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title