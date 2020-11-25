Taksim metrosu kapalı mı? Taksim metro neden kapalı?
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Taksim metrosu kapalı mı? Taksim metro neden kapalı?

25.11.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:43
Taksim metrosu kapalı mı? Taksim metro neden kapalı?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonun kapalı olduğu bildirildi. Peki, Taksim metro neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonu seferleri ne zaman açılacak?

Vatandaşlar bugün M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri bugün durduruldu. Taksim metro neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonu seferleri ne zaman açılacak?

M2 YENİKAPI - HACIOSMAN METRO NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

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"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

M2 YENİKAPI - HACIOSMAN METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Konu ile vatandaşlar bilgi almak isterken, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.

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