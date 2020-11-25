Taksim metrosu kapalı mı? Taksim metro neden kapalı?
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonun kapalı olduğu bildirildi. Peki, Taksim metro neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonu seferleri ne zaman açılacak?
Vatandaşlar bugün M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri bugün durduruldu. Taksim metro neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonu seferleri ne zaman açılacak?
M2 YENİKAPI - HACIOSMAN METRO NEDEN KAPALI?
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
M2 YENİKAPI - HACIOSMAN METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
Konu ile vatandaşlar bilgi almak isterken, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.