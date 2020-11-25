Taksim metrosu kapalı mı? Taksim metro neden kapalı?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonun kapalı olduğu bildirildi. Peki, Taksim metro neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonu seferleri ne zaman açılacak?