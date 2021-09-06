Taksim metrosunda intihar girişimi! Seferler kısıtlı şekilde sürdürülüyor

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferler, Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu. Taksim istasyonu kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı