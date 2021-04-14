Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı
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Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve başladığı ilk dakikalardaki yoğunluk, yağmurun etkisiyle azaldı.

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Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

İSTANBUL - Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve başladığı ilk dakikalardaki yoğunluk, yağmurun etkisiyle azaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00'dan sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde kısıtlamaya dakikalar kala ve kısıtlama sonrasında yoğunluk yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin uyarılarına rağmen yaşanan yoğunluk, aniden etkili olan yağmur yağışı sonrası kalabalık azaldı. Yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşların Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden ayrıldığı görüldü.

Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı
Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı
Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı
Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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