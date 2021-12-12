Nuri Alço'nun gazoz sahnelerini aratmayan olay! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi

Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunus uyruklu Mokhles K. (39) ile birlikte bir mekana giderek alkol almaya başladı. Mekanda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi.

FOTOĞRAF ÇEKME BAHANESİYLE DİKKAT DAĞITTI

Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi.

NURİ ALÇO SAHNELERİNİ ARATMADI

İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti. Gaspçının bu taktiği ise Yeşilçam filmlerindeki Nuri Alço'nun gazoza ilaç atma sahnesini akıllara getirdi.

KENDİNDEN GEÇEN TURİSTİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİ

Mekanda bulunanlar Alman turistin sarhoş olduğunu düşünerek olaya müdahale etmedi. Bu sırada Mokhles K. ayağa kalkarak Alman turistin cebinden telefonunu ve parasını alıp dikkat çekmemek için yerine oturdu. Olaydan bir süre sonra kendine gelen Harald Rolf B., soyulduğunu anlayınca mekan çalışanlarından yardım istedi. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine mekana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek gaspçının gidiş yönüne doğru bütün kameraları inceledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tunus uyruklu Mokhles K. yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Tunus uyruklu turistin Alman turisti alkolüne ilaç atarak soyduğu anlar kameraya da yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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