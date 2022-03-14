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Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Demirören Haber Ajansı - Murat Deliklitaş - Güncel
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14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak, basın açıklaması yapmak isteyen doktorlar ile polis arasında arbede yaşandı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak, basın açıklaması yapmak isteyen doktorlar ile polis arasında arbede yaşandı. Doktorlar, protesto amacıyla, çelenkleri anıtı çevreleyen bariyerlerin önüne bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu. Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.

Polisle bir süre tartışan doktorlar, protesto amacıyla, çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Bugün burada, 14 Mart'ın 102'nci yıldönümünde, her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren,14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyetle buraya geldik. Bize, 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok, ancak konuşamazsınız' denildi. Biz, konuşamadığımız bir yerde, böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.


- İstanbul
Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel

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