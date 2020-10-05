TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA
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TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA

05.10.2020 06:36 | Son Güncelleme: 05.10.2020 06:49
TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA

TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı.

TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

DHA EKİBİNDEN DE PARA İSTEDİLER
Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI
Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA
TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA
TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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