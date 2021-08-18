Akılalmaz olay! Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
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Akılalmaz olay! Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı

Akılalmaz olay! Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de bir iş yerine adeta örümcek adam gibi tırmanan hırsız, pirinçten yapılmış 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çaldı. Sırtında taşıdığı şamdanı kağıt toplama aracına koyup üzerini de kasalarla kapatan hırsız, hurda fiyatına sattı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Taksim'de edinilen bilgiye göre Hakan Habip K. isimli şahsın iş yerini gözüne kestiren hırsız, ilk önce iş yerinin bulunduğu bölgede gezerek keşif yaptı. Hakan Habip K.'nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi.

TARİHİ ŞAMDANI ALIP KAÇTI

Hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. Tarihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arkadaşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine gelen Hakan Habip K. durumu polise bildirerek yardım istedi.

Akılalmaz olay! Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına inceledi. Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsız Y.B.'yi Kocatepe Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kıstırdı. Polise karşısında gören Y.B. kaçmaya başladı. Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı.

HURDA FİYATINA SATTI

Gözaltına alınan Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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