Takside kadın öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te tartıştığı Nermin Celep'i (43) taksinin içinde bıçaklayarak öldüren Ramazan Su (39) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Evlenecektik, çok borca girmiştim. Benden ayrılmak istedi." dediği öğrenildi. Öte yandan cinayetten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik, Güllü Bayır Mahallesi, Sahra Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında bir taksinin içinde meydana gelen olayda Nermin Celep, yanında oturan Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şüpheli olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

ŞÜPHELİ, "ONUNLA EVLENECEKTİK"

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

DAHA ÖNCEDEN DE KAYITLARI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan Su'nun daha önceden "kasten yaralama", "Taksirle yaralama", "Cinsel saldırı" "kötü muamele" gibi suçlardan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.