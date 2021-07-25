Taksiciyle tartışan ünlü şarkıcı Yılmaz Güney'den olay sonrası flaş açıklamalar
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Taksiciyle tartışan ünlü şarkıcı Yılmaz Güney'den olay sonrası flaş açıklamalar

Taksiciyle tartışan ünlü şarkıcı Yılmaz Güney'den olay sonrası flaş açıklamalar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabı üzerinden bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı paylaşan Yusuf Güney, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı paylaşan Yusuf Güney, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Güney'in yaptığı paylaşımda, "1 buçuk saattir taksi bekliyorum burada. İner misin diye beni tehdit ediyor, mecbursunuz, adam seçiyorsunuz" diye tepki gösteriyor. Taksici de "5 saate geri mi döneceğim, burada metrobüs var, biniyorsun devam ediyorsun" cevabını veriyor. Güney, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili konuştu.

"TAKSİ ŞÖFÖRÜ BENİ AVRUPA YAKASI'NA GEÇİRMEK İSTEMEDİ"

Şarkıcı Güney olayla ilgili şunları söyledi:

"Keşke olmasaydı ama oluyor devamlı yaşanan mevzular bunlar. Özellikle karşıya geçmek istemeyen arkadaşlarımızla alakalı kısa mesafeye gitmek istemeyen ve yanında evcil hayvanın varsa kesinlikle taksiye almıyorlar. Ben bunu neden dile getirmek istedim, devamlı aynı sorunları yaşadığımız için dile getirdim.

Taksi standartlarına bir düzenleme getirilemedi. Taksicilik zor bir meslek ama günün sonunda mağdur olan müşteriler ve vatandaşlar oluyor. Bugün yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Ben Anadolu Yakası Küplüce taraflarındaydım. Karşı tarafa, evime gitmek istedim. Bir saat taksi bekledim. Taksi şoförü geldiği zaman araca bindim, selam verdim, nereye gideceğimi sordu. Karşıya geçeceğimi söyledim. Taksi şoförü karşıya geçmeyeceğini söyledi. Neden geçmediğini sordum, sinirli bir şekilde 'Karşıya geçmem, geçmeyeceğim' diye cevap verdi. Sigarasını yaktı, maskesi açıktı."

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Güney, "Kendisinden şikayetçi oldum. Olmak zorundaydım, kendisi ile yaşanan olay hiç hoş bir şey değildi. Ağır konuştu, olaylar sonra orada devam etti. Yapıcı oldum, olayı tatlıya bağladım. Polisler geldi, onlarla konuştum, gereken yerlere şikayetçi olacağımı söyledim. Hakaretler edildi. Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar. Taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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