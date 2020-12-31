Taksiciyi bacağından vurup kaçtı
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Taksiciyi bacağından vurup kaçtı

31.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:18
Taksiciyi bacağından vurup kaçtı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, çalıştığı taksi durağına giden Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, çalıştığı taksi durağına giden Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Olay, saat 19.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan Polis Merkezi'nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Evinden çıkarak çalıştığı taksi durağına yürüyen Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile ateş eden kişi Kani Dereli'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dereli ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Taksiciyi bacağından vurup kaçtı
Taksiciyi bacağından vurup kaçtı
Taksiciyi bacağından vurup kaçtı
Taksiciyi bacağından vurup kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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