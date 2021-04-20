Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı! "Sevgilimi niye taksine aldın?" deyip saldırıya geçti

Koronadan ölenin olmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi! Her yere kilit vuruldu

Adana'da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle kavga çıkardı. Şahsa "Sevgilimi neden taksine aldın" diyen adam, taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde iddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya'nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı.

YÜZÜNE TİNER DÖKÜP BACAĞINDAN BIÇAKLADILAR

Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Taksicinin tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişti. Bacağından da bıçaklanan taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"SEVGİLİMİ NEDEN TAKSİNE ALDIN?"

Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin "Sevgilimi neden taksine aldın" diyerek kavga çıkartıp bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi.

Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE