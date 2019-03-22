Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Gaziantep'de bir taksi durağında taksi şoförleri arasında çıkan yolcu alma konusundaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 taksi şoförü yaralandı, kavgaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.
Gaziantep'te taksi şoförlerinin yolcu kavgası kanlı bitti. Kavgada 2 şoför silahla yaralandı.
2 ŞOFÖR YARALANDI, 3 KİŞİ İSE GÖZALTINA ALINDI
Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Yolcu alma konusunda şoförlerin arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 şoför yaralanırken, kavgaya karışan H.İ.H., M.D. ve F.T. gözaltına alındı. Yaralılar da tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
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Oy alacaklar diye uber i yasakladılar buyrun cenaze namazınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Uber şart oldu taksiciler müşteriye iyi davranmıyor uber ise tam tersi çok sayğılı davranıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ekonomiyi bitirdinizCevap Yaz 2 Yayından KaldırDEMEEEE: deme. . inanmam.Yayından Kaldır
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uberCevap Yaz 2 Yayından Kaldır