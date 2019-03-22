Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

Gaziantep'de bir taksi durağında taksi şoförleri arasında çıkan yolcu alma konusundaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 taksi şoförü yaralandı, kavgaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep'te taksi şoförlerinin yolcu kavgası kanlı bitti. Kavgada 2 şoför silahla yaralandı.

2 ŞOFÖR YARALANDI, 3 KİŞİ İSE GÖZALTINA ALINDI

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Yolcu alma konusunda şoförlerin arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 şoför yaralanırken, kavgaya karışan H.İ.H., M.D. ve F.T. gözaltına alındı. Yaralılar da tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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