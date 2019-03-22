Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

Gaziantep'te taksi şoförlerinin yolcu kavgası kanlı bitti. Kavgada 2 şoför silahla yaralandı.

2 ŞOFÖR YARALANDI, 3 KİŞİ İSE GÖZALTINA ALINDI

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Yolcu alma konusunda şoförlerin arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 şoför yaralanırken, kavgaya karışan H.İ.H., M.D. ve F.T. gözaltına alındı. Yaralılar da tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA