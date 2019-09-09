09.09.2019 22:25

Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde taksici Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ı (33) tabancayla ateş ederek bacağından vurdu. Mevlüt Ç.'nin Ali Nar'ın yanına gelişi ve olay yerinden ayrılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ın yanına geldi. Ardından Ali Nar ile birlikte çay ocağının önüne gidip, iddiaya göre sıra yüzenden yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç., yanındaki tabancayla Ali Nar'ın üzerine 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i bacağına isabet eden Nar, kanlar içinde yere yağıldı. Mevlüt Ç. de oradan ayrılıp, taksine binip uzaklaştı. Nar da, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mevlüt Ç.'nin bir iş yerinin önünde sohbet eden Ali Nar'ın yanına gelip, Nar ile çay ocağına gitmeleri ve olaydan sonra oradan ayrılması güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, kaçan Mevlüt Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA