Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın
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Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın

23.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:59
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın

İstanbul Esenyurt'ta taksiye binen bir kadın, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı kadını metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ederek "seni gebertirim" dediği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçen Çarşamba günü Esenyurt'ta meydana gelen olayda, mobil uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri, gelen taksiye binip Küçükçekmece'ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü Mehmet isimli şahıs ise akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek, müşteriyi metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı.

"SENİ GEBERTİRİM KADIN"

Yaşanan durumdan dolayı sinirlenen kadın taksi içerisinde sigara içmek isteyince taksici ile aralarında tartışma çıktı. Hem gideceği adrese gidemeyip hem de sigara içilmesine izin verilmeyen müşteri bu anları telefonu ile kayıt altına almaya başladı.

Bu durumu gören taksi sürücüsü, genç kadını tehdit edip, "Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin," diye hakaretlerde bulundu. Bu durum sonrası "Sigara içmeme izin vermiyorsan beni gideceğim yere götürmek zorundasın" diyen genç kadının bu istediği de taksici tarafından reddedildi.

ÜCRETİ ALAMAYINCA HAKARETE DEVAM ETTİ

Haramidere metrobüs durağına götürülen genç kadın burada bırakıldı. 15 TL tutan taksi ücretini de talep eden taksici, ücretini alamayınca hakaretlerine devam etti. Bu sırada polisi arayan taksici kadından şikayetçi oldu. Taksiden inen genç kadın ise başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadın müşterinin de karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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