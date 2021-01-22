Taksi ile otomobilin çarpışması kamerada; 4 yaralı

KIRIKKALE'de, taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

KIRIKKALE'de, taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi Yenimahalle Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Özkan yönetimindeki 71 T 0106 plakalı taksi, karşı yönden gelen Salih Sağlam'ın kullandığı 20 NP 736 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Ahmet Özkan ve Salih Sağlam'ın yanı sıra, taksideki yolcular Dilber Özkan ile Halil Ege Özkan (4) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde, taksi ve otomobilin karşı yönlerden gelirken çarpıştıkları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN