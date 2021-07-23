Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı
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Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı

Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kavşakta taksi ile otomobil çarpıştı, sürücüler aralandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kavşakta taksi ile otomobil çarpıştı, sürücüler aralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. N.İ. yönetimindeki 43 TH 005 plakalı taksi, S.U. yönetimindeki 43 YC 309 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı
Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı
Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı
Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit

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