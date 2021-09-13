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Taksi durağında kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da işsiz Serdar Erol (45), aralarında husumet bulunan kardeşi mimar Ahmet Erol'a (43), babasının çalıştığı taksi durağında tabanca ile ateş etti.

ANKARA'da işsiz Serdar Erol (45), aralarında husumet bulunan kardeşi mimar Ahmet Erol'a (43), babasının çalıştığı taksi durağında tabanca ile ateş etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Ahmet Erol, yara almadan kurtulurken, yakalanan ağabeyi tutuklandı.

Olay, geçen hafta cuma akşamı Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Erol, alacak yüzünden uzun yıllardır konuşmadığı kardeşi Ahmet Erol'un, babasının çalıştığı taksi durağında olduğunu öğrendi. Serdar Erol, durağa gidip, kardeşinin üzerine doğru koşarak tabanca ile 6 el ateş etti. Kurşunlar, taksiye isabet ederken kaçan Ahmet Erol yara almadan kurtuldu. Serdar Erol, olayın ardından bölgeden kaçarken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Serdar Erol'un ateş etmesi, Ahmet Erol'un da panik içinde kurşunlardan kaçması yer aldı. Ahmet Erol'un şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Serdar Erol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI'

Ahmet Erol, telefonda DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi ile uzun yıllardır görüşmediğini belirterek, "Olaydan 40 dakika önce bir kişi yanıma gelerek, ağabeyim adına benden 20 bin lira istedi. Vermeyeceğimi söyleyince, beni tehdit etti. Kısa bir süre sonra gelen ağabeyim, 'seni öldüreceğim' diyerek, üzerime kurşun yağdırdı. Ben de panikle kaçmaya başladım. O sırada 6 el ateş etti. Olaydan yara almadan kurtuldum. Kendisinden şikayetçi oldum ve tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Taksi durağında kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Taksi durağında kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Taksi durağında kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Taksi durağında kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Taksi durağında kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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