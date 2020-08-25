Taksi 4 filmi konusu nedir? Taksi 4 oyuncuları ve Taksi 4 özeti!
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Taksi 4 filmi konusu nedir? Taksi 4 oyuncuları ve Taksi 4 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Taksi 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Taksi 4 konusu, özeti ve Taksi 4 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Taksi 4 filminin detayları…

Taksi 4 filmi konusu nedir? Taksi 4 oyuncuları ve Taksi 4 özeti!
25.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:25

İzleyenleri ekrana bağlayan Taksi 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taksi 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Taksi 4 konusu nedir, Taksi 4 oyuncuları kimler ve Taksi 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAKSİ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Komiser Gilbert (Bernard Fancy) bir otel temizlikçisini terörist, ünlü futbol yıldızı Djibril Cisse'yi (kendisi) ise yasadışı bir göçmen sanacak derecede saftır.

Belçikalı bir suçlu Afrika'ya gönderilmeden evvel 24 saat boyunca Marsilya polisine emanet edilir. Emilien (Frederic Diefenthal) bir polis için fazla iyi niyetlidir ve bunun farkına varan zeki hırsız, Emilien'i aslında masum olduğuna ikna eder.

Bu sırada Emilien'in güzel karısı (Emma Sjoberg-Wyklund) Belçikalı suç örgütünde casusluk yapmakla görevlidir. Fakat bu olay o kadar gizlidir ki, kendi kocası bile olaydan habersizdir. Belçikalı ölümcül suçlu serbest kalınca tüm Marsilya bir cehenneme döner.

Marsilya Polis Teşkilatı'na hız tutkunu taksi şoförü Daniel'ın (Samy Naceri) da katılması ile işler iyice karışır.

TAKSİ 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Gérard Krawczyk

Oyuncular: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Sjöberg, Edouard Montoute

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2007 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2007 Cuma

Senaryo: Luc Besson

Yapımcı Firma: Apipoulaï

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dil: Fransızca

Orijinal Adı: Taxi 4

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