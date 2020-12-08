Kısıtlama saatinde uyuşturucu almaya çıkan kadın, cezadan kaçamadı

Bursa polisi, sabaha kadar kısıtlama kontrolü yaptı. Taksiyle evine gitmek isteyen bir kişi hakkında 3 bin 150 lira ceza yazılırken, yine taksiyle uyuşturucu almaya gelen bir kadın ise uyuşturucu bulundurmak suçundan yakalama kararı olduğu için hem gözaltına alındı hem de ceza yedi. Bir gecede 118 kişiye toplamda 371 bin 700 lira ceza kesildi.

Bursa Polisi, sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Gece 21.00'de başlayan kısıtlama ile birlikte özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarındaki tüm araçlar tek tek kontrol edildi.

30 LİRALIK TAKSİ YOLCULUK 3 BİN 150 LİRAYA PATLADI

Ankara Yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K. isimli şahıs taksiciye 30 lira, polislerin tutanağı ile 3150 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN ÇIKMIŞ

Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı. Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BİR GECEDE 371 BİN 700 LİRA

Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı