Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
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Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım

20.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:03
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, yan döndü.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, yan döndü. Kazadan şans eseri yaralanmadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen Semih G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım." dedi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Tuna caddesinde meydana geldi. Semih G. yönetimindeki 16 GM 267 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Kazada Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü Semih G., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan Semih G.'nin, 121 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazadan sonra hasar görün otomobilini inceleyen Semih G.'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kazayı haberi alan Semih G.'nin annesi A.G.'de olay yerine geldi. Ekip otosunun yanına giden anne, oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım." dedi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım
Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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