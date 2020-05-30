Takla atıp kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
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Takla atıp kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak kanala düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Takla atıp kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
30.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:35

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak kanala düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca mevkiinde İlhan Şen'in (55) kullandığı 17 AAF 129 plakalı otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak kanala düştü. Sürücü İlhan Şen, sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burda ilk müdahalesi yapılan İlhan Şen, durumunun ağır olması üzerine Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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