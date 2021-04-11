Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
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Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel
Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı

ANTALYA'da kamyonetle çarpışan taksi takla attı.

ANTALYA'da kamyonetle çarpışan taksi takla attı. Taksi şoförü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 20.30 sularında Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Alp yönetimindeki 07 T 0017 plakalı taksi, Düden Caddesi'nde seyir halindeyken, Şehit Musa Özcan Caddesi üzerinden gelen Zafer Olur yönetimindeki 07 F 1101 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi kaldırıma vurduktan sonra takla attı.Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan taksi sürücüsü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.


Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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