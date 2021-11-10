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Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Veysel Kocabacak (24), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Veysel Kocabacak (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kocabacak yönetimindeki 54 ADB 813 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Veysel Kocabacak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Kocabacak bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri
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