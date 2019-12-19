19.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:39

Takla atan otomobilden vatandaşlar kurtardı

Adapazarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sazlık alana girerek takla attı. Vatandaşlar ters dönen araçta mahsur kalan Seda Ç.?yi araçtan çıkardı.

Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire alanında meydana geldi. Seda Ç. idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp sazlık alana düştü. Aracın sazlık alanda suya gömüldüğünü fark eden vatandaşlar, Seda Ç.?yi araçtan çıkardı. Seda Ç. mesire alanında bulunan bir restorana götürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi Seda Ç.?yi sağlık kontrolünden geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ve ambulanstan görüntü

-Olay yerinden görüntüler

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Kaynak: DHA

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