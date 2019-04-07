Takla Atan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi, Irlıganlı yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Varol yönetimindeki 20 PA 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup, takla attı. Şarampole devrilen otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, sürücü Ahmet Varol ile Kezban, Berat ve Hatice Varol itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

- Denizli

Kaynak: DHA