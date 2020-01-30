Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

30.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:25
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Taner Çiçek idaresindeki 81 BG 087 plakalı otomobil, D-100 kara yolu mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilde sürücü ile ve Alim Baş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada yoldan geçen Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekibi de görevlilere destek verdi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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