Takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobilin kontrolden çıkması sonucu takla atarak refüje düştü. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 71 EH 478 plakalı otomobilin sürücüsü Dursun Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atarak refüje düştü. Hurdaya dönen otomobilin sürücü Dursun Y. ile yolculardan Esra Y. ve Talha Y. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sulakyurt ve Balışeyh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA