Takip edildiğini öne süren HDP'li Vekil Sarısaç: Partime yardım ve yataklıkla suçlanıyorum
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki resmi araçlar dışında, bütün polis ve asker araçlarının sahte plakalı olduğunu iddia eden HDP’li vekil Murat Sarısaç: ''AK Fordlar ile 90’lar konsepti devrede''
16.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:33
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Savcılık soruşturmaya, "terör örgütüne yardım ve yataklık", "terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarını gerekçe gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com