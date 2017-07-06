Takımları İçin Cana Kıydılar

Kolombiya'da bir takımın 3 fanatik taraftarı başka bir takımın taraftarını öldürdü.



Kolombiya'da Atletico Nacional futbol takımının 3 fanatik taraftarı Millonarios takımının 1 taraftarını öldürdü.



Cenazeye katılan görgü tanığı Luisa Garcia'nın ifadesine göre ise, 29 yaşındaki Jhon Delgado isimli Millonarios taraftarı, Bosa'da hanımıyla beraber yolda yürüyordu. Atletico Nacional taraftarı olduğu belirlenen 3 kişi sözlü olarak sataştı. Delgado'nun üzerinde Millonarios takım forması bulunuyordu. Sözlü sataşma fiili müdahaleye dönüştü ve 3 kişi Delgado'yu dövmeye başladı. 29 yaşındaki taraftar aldığı darbeler neticesinde hayatını kaybetti.



Göz altına alınan 3 taraftar cenazenin defnedildiği gün serbest bırakıldı. Duruma isyan eden kız kardeş "Bu ülkede adaletin yerini bulması için böyle katillerin tutuklanmasını istiyoruz" dedi. Yetkililer ise göz altına alırken izlenilen prosedürün yanlış olması sebebiyle serbest bıraktıklarını ifade etti. - BOGOTA