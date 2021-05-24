GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
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GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince Hamamlar Höyüğü Hicaz Demiryolu'na bağlandığı belirtilen demiryolu güzergahındaki köprü ve eski raylar yeniden sular altında kaldı.

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince Hamamlar Höyüğü Hicaz Demiryolu'na bağlandığı belirtilen demiryolu güzergahındaki köprü ve eski raylar yeniden sular altında kaldı.

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı, 145 milyon metreküp kapasiteye ulaşınca demiryolu güzergahındaki köprü ve eski raylar yeniden sular altında kaldı.

Bölge halkı, bölgede yapılacak çalışmalarla turizm hareketliliğinin sağlanmasını istiyor.

GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı
GAZİANTEP - Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükselince tarihi yerler sular altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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