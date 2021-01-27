Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor
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Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

27.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:03
Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyorBİR zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik üretimini Hatay'da sürdürmeye devam eden Mustafa Gezer (45), küçük yaşta çırak olarak girdiği, tarihi uzun çarşıdaki 4 metrelik dükkanda mesleğini yaşatıyor.

Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

BİR zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik üretimini Hatay'da sürdürmeye devam eden Mustafa Gezer (45), küçük yaşta çırak olarak girdiği, tarihi uzun çarşıdaki 4 metrelik dükkanda mesleğini yaşatıyor.

Antakya'da Tarihi Uzun Çarşı'da çırak olarak başladığı baba mesleği semercilikten sonra, unutulmaya yüz tutan tahta beşikleri tek başına üretip satan Mustafa Gezer, sanatını yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını fakat yine de talep olduğunu dile getiren Gezer, "Baya kullanan var, talepler de çok. Hatay'a özgür bir beşiktir bu, başka yerde bulunmaz. Tahta beşiği zengini de alıyor, fakiri de alıyor, köylüsü de alıyor, kentlisi de alıyor" dedi.

'HEM PRATİK, HEM DAHA SAĞLIKLI'

Tahta beşik imal eden eski ustaların vefat ettiğini, bunu imal edenlerin parmak sayısından az olduğunu söyleyen Gezer, şöyle konuştu: "Bu tahta beşikler ahşap, pratik, istediğin yere götürebilirsin. Normal büyük beşikleri bir yerden bir yere götürmek sorun teşkil ediyor. Mesela, aile bir pikniğe gidecek arabanın arkasına koyar götürür bunu, diğerleri götürmez. Köy yerlerinde de tavandan ip sarkıtarak asıyorlar, bu beşiği sallamak için. Bunda çocuk rahat uyur, ayakta sallamak gibi değil. Bu beşiğe bebeği koyarsanız, sallarsanız hem rahat uyur, hem de ahşap olduğu için çocuk için daha sağlıklı, uyutması da rahat oluyor. Hani huysuz çocuklar olur, sancısı olan çocuklar olur onlar için çok ideal bir beşik"

Gezer, tahta beşik fiyatlarının 30 ila 45 lira arasında satıldığını ifade ederek, kız çocukları için de oyuncak tahta beşikler ürettiğini söyledi.

Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor
Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor
Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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