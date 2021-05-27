Tahsin Tarhan kimdir? Tahsin Tarhan kaç yaşında aslen nerelidir?

Bir dönem CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulunan Tahsin Tarhan kimdir? Tahsin Tarhan kaç yaşında aslen nerelidir?

25 ve 26. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçilen Tahsin Tarhan ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

TAHSİN TARHAN KİMDİR?

15 Nisan 1964'te Gümüşhane'de dokuz çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Baba adı İbrahim, anne adı Pamuk'tur. 22 yaşında ise bir otomotiv şirketi kurarak oto makas toptancılığı yapmaya başladı. 2000 yılında makas fabrikası kurdu. 35 ülkeye ihracat yapan bir dünya markası haline getirdi.

Sanayici; Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Organizasyon Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümünü bitirdi.

SHP Gebze İlçe Başkanlığı ve Parti Meclis Üyeliği; CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin birçok yerinde çektiği fotoğrafları "Günden Kalan İzler" isimli kitapta topladı. Kitabın tüm gelirini de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışladı.

25 ve 26. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

2008 ve 2009 yıllarında iki dönem Çayırova Bölgesi'nden TBMM Yüksek Vatandaşlık Onur Ödülü'ne aday gösterildi. Eğitim gönüllüsü ve sanayici olarak çeşitli kurumlardan sayısız ödül aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Tarhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.