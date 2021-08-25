Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir? Tahsin Küçük Instagram adresi nedir?

13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan Tahsin Küçük, vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden oldu. Peki, Masterchef Tahsin Küçük kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in Instagram'da 17 bin takipçisi bulunmakta.

TAHSİN KÜÇÜK MASTERCHEF'TEN ELENDİ Mİ?

Tahsin MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında potaya çıkan ikinci isim oldu. Ancak MasterChef Türkiye'de devam etmekte.