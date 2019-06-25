Tahran-Van tren seferlerinin başlaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasına ilişkin, "İranlıların Van'a ilgisini her zaman sıcak tutmalıyız. Martta nevruz tatili ve alışveriş, yaz döneminde de tatil için gelmelerini cazip hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Takva, yaptığı yazılı açıklamada, Tahran-Van yolcu treni seferlerinin başlamasını, kent ve bölge için önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Sınır ili Van için bu gelişmelerin beklenen sonuçlar olduğunu belirten Takva, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır Van'ın kaderini değiştirecek bu tür çalışmalar için çaba gösteriyorduk. İran'daki muhataplarımızla sayısız görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonundan sonra bu tür gelişmelerin ortaya çıkmasını bekliyorduk. İranlıların Van'a ilgisini her zaman sıcak tutmalıyız. Martta nevruz tatili ve alışveriş, yaz döneminde de tatil için gelmelerini cazip hale getirmeliyiz. Çünkü Van, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Batıda bulunan tüm tatil olanakları artık Van'da da mevcut. Ayrıca halkımız da bir turizm kentinde yaşamanın bilincine ulaşmalı, İranlı turistlere kolaylıklar sağlamalıdır. Esnafımızın da duyarlı olması, İranlılara kolaylıklar sağlaması önceliğimizdir."

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla komşu ülke İran ile ekonomik, kültürel ve sosyal birçok gelişmenin yaşanacağını öngördüklerini belirten Takva, "Türkiye'nin en modern kapısına sahibiz. Bu durum gelen İranlı turistler açısından da büyük kolaylık. Artık daha rahat işlem yapıp, kısa sürede geçişlerini yapmaktadırlar. Tahran-Van demir yolu, iki ülke arasında ulaşım için de büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu seferlerin kalıcı olması için gerekli ilgiyi göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA