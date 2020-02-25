Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
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Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.

25.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:44
Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

ve seferini yapan yolcu uçağında 'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.


Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara 'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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