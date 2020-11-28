- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi
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- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi

28.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:20

- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi gece saatlerinde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binası önünde toplanarak nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını protesto ederek, "ABD'ye ölüm",...

- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi gece saatlerinde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binası önünde toplanarak nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını protesto ederek, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm", "taviz yok, teslim yok, ABD ile savaş var" şeklinde slogan attı.

İran'da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi gece saatlerinde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde bir araya gelerek nükleer fizikçi Mahabadi suikastını protesto etti. Tahran'da bulunan Pastor Caddesi üzerinde toplanan kalabalık grup, İran devletinden Muhsin Fahrizade suikastının intikamını almasını isteyerek hükümete de tepki gösterdi.

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ABD ve İsrail'e yönelik intikam çağrısı yapılan protestoda, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm", "taviz yok, teslim yok, ABD ile savaş var" sloganları atıldı.

- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi
- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi
- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi
- Tahran'da nükleer fizikçi suikastı öğrenciler tarafından protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK

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